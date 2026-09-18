La banda dei bancomat colpisce a Barzanò: colpo nella notte alla BCC

E’ successo questa notte intorno alle 3

La banda ha agito usando la tecnica della “marmotta”, facendo esplodere il bancomat

BARZANO’ – Hanno fatto esplodere il bancomat utilizzando del gas esplosivo. E’ successo stanotte, quando intorno alle 3 di venerdì 18 settembre una banda di malviventi è entrata in azione in via Garibaldi prendendo di mira lo sportello automatico Atm della filiale BCC di Barzanò.

I ladri hanno agito usando la cosiddetta tecnica della marmotta, inserendo un apposito ordigno artigianale (la marmotta, appunta, riempita di gas esplosivo o polvere pirica) nella fessura di erogazione del contante. Sembrerebbe che siano state necessarie due esplosioni per riuscire a distruggere i meccanismi di chiusura e di sicurezza interni, inclusi i sistemi a inchiostro antirapina, e aprire la cassaforte per prelevare il contante.

Al momento non è stato ancor possibile appurare l’entità del bottino, anche se sembrerebbe ingente. L’esplosione ha provocato anche dei danni alla filiale, con la rottura di vetri e la caduta di parte del controsoffitto. La banca è così rimasta chiusa questa mattina. Sul posto si sono portati stanotte i carabinieri della Compagnia di Merate e i Vigili del Fuoco, chiamati a intervenire per via del fumo visto uscire dalla porta di emergenza della filiale.

Sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto: fondamentali potranno risultare le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della banca e del Comune.