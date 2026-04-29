La grande famiglia df Sport Specialist dice addio a Longoni. I funerali sabato a Barzanò

“Il suo esempio umano e professionale continuerà a vivere nel percorso e nei valori di DF Sport Specialist”

I funerali saranno celebrati sabato 2 maggio alle ore 10.30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Vito a Barzanò

BARZANO’ – “È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Sergio Longoni, imprenditore visionario e fondatore di DF Sport Specialist, realtà di riferimento nel panorama degli articoli sportivi”.

E’ grande il dolore all’interno della grande famiglia DF Sport Specialist per la morte del proprio patron Sergio Longoni. Nel corso della sua vita ha saputo costruire e far crescere un’azienda solida e riconosciuta, distinguendosi per passione, dedizione e attenzione alle persone, contribuendo in modo significativo alla diffusione della cultura sportiva.

“Grazie alla sua visione e al suo impegno, DF Sport Specialist è diventata nel tempo una realtà di riferimento nazionale, ma sempre profondamente legata al territorio e alle persone. Accanto a lui, fino all’ultimo, la moglie Silvana compagna di una vita, e le figlie Francesca e Daniela, che ne hanno condiviso valori e percorso umano e imprenditoriale. A loro va l’abbraccio più stretto in questo momento di immenso dolore e tristezza”.

La famiglia, i collaboratori, tutta l’azienda e gli amici si stringono con affetto e riconoscenza nel ricordo di Sergio, unendosi nel cordoglio per la sua scomparsa: “Il suo esempio umano e professionale continuerà a vivere nel percorso e nei valori di DF Sport Specialist”.

I funerali saranno celebrati sabato 2 maggio alle ore 10.30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Vito a Barzanò.