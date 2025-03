La linea ferroviaria tra Colico e Chiavenna interrotta per una frana a Verceia

E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, domenica

I massi sono piombati sulla carreggiata, danneggiando anche il passaggio a livello

VERCEIA – Allarme nel primo pomeriggio di oggi, domenica, a Verceia per una frana che ha provocato la caduta di grossi massi che hanno invaso la carreggiata all’altezza della galleria ferroviaria, danneggiando anche il passaggio a livello.

Per motivi di sicurezza, la linea ferroviaria tra Colico e Chiavenna è stata temporaneamente chiusa. Fortunatamente, non si segnalano feriti. In posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

