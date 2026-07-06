La Nostra Famiglia, la FP CGIL: “Il Tribunale dà ragione a 54 dipendenti sul contratto”

Il sindacato rende nota la sentenza di primo grado relativa alla vertenza sul passaggio dal CCNL ARIS Sanità Privata ad ARIS RSA

Il sindacato auspica ora una soluzione della vertenza, mentre l’Associazione continua a difendere la propria posizione

LECCO – Nuovo capitolo nella vertenza sul contratto di lavoro all’Associazione La Nostra Famiglia. La FP CGIL rende noto di aver ricevuto la sentenza emessa il 2 luglio dal Tribunale di Lecco nell’ambito della causa promossa da un gruppo di lavoratrici e lavoratori che contestavano il passaggio dal contratto ARIS Sanità Privata al CCNL ARIS RSA, ritenuto peggiorativo.

Secondo quanto riferisce il sindacato, il giudice di primo grado ha accolto le ragioni dei ricorrenti, riconoscendo l’applicazione del contratto collettivo ritenuto corretto e condannando l’Associazione a corrispondere le differenze economiche maturate a partire dall’ottobre 2020, oltre alla relativa rivalutazione.

La sentenza riguarda complessivamente 54 dipendenti delle sedi di Bosisio Parini, Lecco e Mandello del Lario. La FP CGIL ricorda inoltre che il pronunciamento si inserisce in una vertenza avviata ormai sei anni fa e che segue altre decisioni favorevoli ai lavoratori nei diversi gradi di giudizio. Oltre alla cosiddetta “causa pilota” e ad altri due dipendenti il cui iter giudiziario è arrivato fino alla Corte di Cassazione, altri venti lavoratori sono in attesa della decisione della Corte d’Appello.

“Per l’ennesima volta il giudice ha dato ragione ai dipendenti”, afferma la RSU FP CGIL, sottolineando come la decisione “restituisca dignità e rispetto alle lavoratrici e ai lavoratori per la loro caparbia difesa e rivendicazione di diritti negati”.

Nel comunicato il sindacato sostiene inoltre che la vertenza non possa ancora considerarsi conclusa, evidenziando come l’Associazione continui a difendere la propria posizione in sede giudiziaria.

La FP CGIL ribadisce di aver sempre privilegiato, nel corso degli anni, la ricerca di una soluzione condivisa, confidando che il susseguirsi delle sentenze favorevoli ai lavoratori potesse favorire un accordo tra le parti.

“Ora attendiamo e auspichiamo che l’Associazione abbandoni la via giudiziaria e definisca al più presto una strategia di uscita dal vicolo cieco in cui si è volontariamente trovata”, conclude la rappresentanza sindacale, ricordando tuttavia che, alla luce delle pronunce ottenute, “la strada per un accordo si è fatta via via più stretta”.