La Polizia chiude per 7 giorni il Caffè Diaz, di fronte al Comune

Un provvedimento che era già stato emesso in passato per motivi di sicurezza

LECCO – Il Caffè Diaz, situato di fronte al Comune di Lecco, resterà chiuso per una settimana. La Polizia di Stato nella giornata odierna ha apposto sull’ingresso del locale il cartello che ne dispone la sospensione della licenza per 7 giorni.

Il provvedimento arriva a seguito delle verifiche delle forze dell’ordine. In passato il locale era già stato chiuso per motivi di sicurezza. L’attività della Questura aveva infatti permesso di appurare come il bar fosse diventato luogo di ritrovo per persone pregiudicate e teatro di diversi episodi di violenza.

Il provvedimento rientra nelle misure previste per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, in un punto nevralgico della città, a pochi passi da Palazzo Bovara, sede del municipio. Per l’attività, la serrata durerà fino alla scadenza dei sette giorni indicati nel decreto di chiusura.