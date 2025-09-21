La tragedia di Giorgia e Milena: annullati i fuochi a Brivio e gli eventi a Paderno

Il cordoglio delle amministrazioni comunali di Brivio e di Paderno

Annullati tutti gli eventi in programma a Paderno e a Brivio, dove il sindaco ha proclamato due giorni di lutto

BRIVIO – Annullati i fuochi di Brivio, previsti per stasera, domenica e annullati tutti gli eventi in programma oggi a Paderno d’Adda come segno di rispetto per la tragica morte di Giorgia Cagliani e Milena Marangon, le due ragazze di 21 anni, investite e uccise ieri sera, sabato, in via per Airuno, mentre, dopo aver appena parcheggiato la macchina, stavano andando a piedi alla festa di Brivio.

Le amministrazioni comunali di Brivio e Paderno hanno scelto la via del silenzio e del rispetto di fronte alla morte, tragica e violenta, di due ragazze nel fiore della loro età.

“Di fronte alla tragica perdita delle giovani Giorgia e Milena l’Amministrazione comunale, anche a nome di tutta la collettività, si stringe al dolore delle famiglie e degli amici più stretti. Gli eventi previsti per oggi, domenica 21, sono annullati” le parole del sindaco Gianpaolo Torchio.

Il collega di Brivio Federico Airoldi ha proclamato due giorni di lutto cittadino in segno di rispetto e partecipazione. “Lo spettacolo pirotecnico e gli eventi musicali sono annullati così come le manifestazioni previste per la giornata di lunedì 22 settembre. La processione prevista per le 15.30 è confermata e si svolgerà in modo silenzioso. Sarà un momento di preghiera per Giorgia e Milena“.

Nel decreto, firmato questa mattina dal primo cittadino briviese, si puntualizza che il lunapark, la fiera e tutte le attività commerciali allestite sul lungofiume non potranno emettere diffusioni sonore/musicali, aggiungendo che verranno esposte le bandiere a mezz’asta negli edifici comunali e uffici pubblici.

Nel provvedimento l’amministrazione comunale si rivolge anche ai cittadini e alle organizzazioni sociali chiedendo di esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante sospensione delle attività rumorose in segno di raccoglimento e di rispetto.