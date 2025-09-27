La Valletta Brianza: carambola tra auto lungo la SS342

L’incidente è avvenuto questa sera, sabato, intorno alle 19

Sul posto ambulanze, vigili del Fuoco e carabinieri

LA VALLETTA BRIANZA – Una carambola tra auto con quattro persone coinvolte, tra cui una bambina di soli 3 anni. E’ successo questa sera, sabato, poco dopo le 19 lungo la SS 342 dopo il semaforo di Perego lungo il tratto di strada che porta a Bevera.

La dinamica del sinistro non è ancora chiara, ma sembrerebbe che l’automobilista alla guida di una Citroen C1 di colore scuro abbia perso il controllo del mezzo, urtando prima un’auto e poi finendo contro una Wolkswagen Golf che stava procedendo lungo la strada in quel momento. Una carambola molto violenta tanto che i soccorsi sono stati lanciati inizialmente in colore rosso, corrispondente alla massima gravità.

Sul posto si sono portati un’ambulanza della Croce Rossa e due della Croce Bianca: allertati anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri della Compagnia di Merate, a cui sono affidati i rilievi.

Quattro le persone coinvolte, tutte donne, tra cui, una bambina di soli 3 anni, una ragazza di 22 anni e due signore di 53 e 87 anni.

Dopo i primi accertamenti effettuati sul posto, le ferite delle persone coinvolte sono state classificate come codici gialli (media gravità).