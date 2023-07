Lago e montagna: agosto nel catalogo delle esperienze estive

Le proposte a calendario per il mese di agosto

Per informazioni sugli eventi e prenotazioni contattare l’Infopoint

LECCO – Mercoledì 2 e sabato 26 alle 18.15 in località Paré a Valmadrera “uscita in Kayak”, fino alla rocca di Malgrate e Pradello, mentre giovedì 3, venerdì 18 e giovedì 31 dalle 13 alle 17 lezioni di “wakeboard sul Lago di Como” tra andature, rotazioni e salti. Venerdì 4 alle 19 “Sunset lovers” ai Piani Resinelli con camminata di circa 2.30 dal parco del Valentino passando per il monte Coltignone, sabato 5 alle 9.15 “Passeggiando nel tempo” ai Piani d’Erna, un’escursione all’aria aperta per scoprirne la storia e domenica 6 alle 9.15 “Dal lago alla Valsassina in bicicletta”, un’esperienza ciclistica dal centro città fino ai Piani Resinelli.

La settimana successiva, martedì 8 alle 8.30 e alle 10.30, “lezione di wing sul lago” tra posture base e manovre, per un’infarinatura teorica iniziale e mercoledì 9 “lezione di windsurf sul lago” con ritrovo alla spiaggetta san Nicolò, per apprendere le regole base e surfare sulle acque del Lago di Como circondati dalle bellezze delle montagne di Lecco. Venerdì 11 alle 9 a partire dal piazzale della funivia per Erna “salita alla ferrata Gamma 1”, per un notevole dislivello e modeste difficoltà tecniche, mentre domenica 13 alle 18.30, sempre a partire dal piazzale della funivia “Startrekking”, un’escursione per osservare la volta celeste e scoprire le costellazioni e il cielo sopra Lecco.

Giovedì 17 agosto, con ritrovo alle 9 in stazione a Lecco, “Rinfrescarsi lungo il Sentiero del Viandante”, un’escursione da Mandello del Lario a Rongio, fino al torrente Meria, mentre venerdì 25 alle 9.30 in Villa Gomes “Il benessere delle piante selvatiche”, un viaggio nel mondo della natura selvatica, alla scoperta dei segreti di fiori, alberi ed erbe.

Domenica 27 alle 7 escursione dal titolo “Anello della Grignetta” dai Piani Resinelli, passando per la cresta Cermenati. Infine, sempre domenica 27, ma alle 10 e con ritrovo a Galbiate in piazzale mercato, “escursione con le joelette al Parco Monte Barro”, un’esperienza immersiva a contatto con la natura e accessibile per persone con disabilità motoria, gratuita per i bambini sotto i 13 anni d’età.

Per maggiori informazioni sugli eventi e per le prenotazioni obbligatorie è necessario contattare l’Infopoint di piazza XX Settembre telefonando allo 0341 481485 o scrivendo a infopointlecco@comune.lecco.it. Dettagli e aggiornamenti su leccotourism.it.