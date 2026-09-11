Laorca. Torrente Calolden ripulito: Comune e Silea intervengono in meno di 24 ore

Recuperati questa mattina i sacchi abbandonati nell’alveo del torrente a Laorca

Gli ispettori ambientali di Silea hanno esaminato il materiale contenuto nei sacchi e fornito alla Polizia Locale gli elementi necessari che potrebbero consentire di individuare i responsabili

LECCO – Meno di 24 ore dalla segnalazione e i sacchi di rifiuti abbandonati nel letto del torrente Calolden sono già stati rimossi.

Dopo la pubblicazione dell’articolo di Lecconotizie.com, che aveva documentato la presenza di diversi sacchi di spazzatura gettati direttamente nell’alveo del corso d’acqua, il Comune di Lecco, in collaborazione con Silea, è intervenuto già nella giornata odierna per recuperare il materiale abusivamente abbandonato nel torrente, in via Paolo VI, a Laorca.

Un intervento rapido ed efficace, che ha visto impegnati gli operatori di Silea e che ha permesso soprattutto di scongiurare il rischio evidenziato nella segnalazione: quello che il continuo scorrere dell’acqua potesse progressivamente indebolire e aprire i sacchi, disperdendone il contenuto e trascinando i rifiuti più a valle. Un pericolo concreto, evitato grazie alla tempestività con cui si è intervenuti.

Ma l’operazione non si è limitata al recupero dei sacchi. Contestualmente, gli ispettori ambientali di Silea hanno effettuato verifiche sul materiale contenuto al loro interno, fornendo alla Polizia Locale gli elementi che potrebbero consentire di individuare i responsabili dell’abbandono.

Ora toccherà alle verifiche e agli accertamenti stabilire se gli elementi raccolti consentiranno di identificare il responsabile, o i responsabili, dell’abbandono illecito. Nei confronti dei soggetti trasgressori, qualora individuati, potranno essere applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

“Non saranno tollerati comportamenti simili e faremo tutto il necessario per trovare il trasgressore e punirlo”, sottolinea l’assessore all’Ambiente del Comune di Lecco, Simone Brigatti.

L’assessore annuncia inoltre che, per prevenire ulteriori episodi analoghi, l’amministrazione comunale sta valutando l’installazione, nei punti ritenuti più sensibili, di sistemi mobili di videosorveglianza dotati anche di lettore targhe.

“Ringraziamo Silea per il tempestivo supporto nelle operazioni di recupero”, aggiunge Brigatti.

La vicenda sembra così completare, almeno per ora, un percorso che rappresenta un esempio concreto di risposta rapida a una segnalazione: Lecconotizie.com ha documentato e portato all’attenzione pubblica il problema, il Comune di Lecco e Silea si sono attivati in tempi rapidissimi per risolverlo e, parallelamente, sono stati avviati gli accertamenti per individuare chi ha abbandonato i rifiuti.

Un cerchio che potrebbe chiudersi definitivamente qualora gli elementi raccolti dagli ispettori ambientali e gli accertamenti che in queste ore sta svolgendo il nucleo di polizia amministrativa dela polizia locale consentissero di risalire ai responsabili e di applicare nei loro confronti le conseguenze previste dalla legge.

Nel frattempo resta il dato più immediato e concreto: grazie al tempestivo intervento del Comune e di Silea, i sacchi sono stati rimossi dall’alveo prima che il lavorio dell’acqua potesse deteriorarli, aprirli e trascinare il loro contenuto più a valle. Un risultato reso possibile dalla rapidità dell’intervento e dal lavoro degli operatori impegnati nel recupero.