Lascia a casa i 4 figli minori per andare a una festa, denunciata

L’intervento della Squadra Volanti della Polizia di Stato

La madre mancava da casa da diversi giorni. E’ stata denunciata per abbandono di minori. I figli affidati alla nonna materna

LECCO – Ha lasciato a casa i suoi quattro figli, tutti minorenni, per andare a una festa. Per questo motivo una donna, di nazionalità italiana, di 36 anni è stata denunciata dalla Polizia di Stato per il reato di abbandono di minori.

Tutto è partito da una chiamata, domenica sera, alla Polizia di Stato-Squadra Volanti, da parte del Pronto Soccorso dell’Ospedale Manzoni dove la donna si era recata in stato confusionale in seguito ad un malore. Il sospetto, comunicato agli agenti, era che la donna avesse lasciato in casa i propri figli, tutti minorenni.

Dopo la segnalazione gli agenti si erano recati prontamente all’Ospedale dove il personale medico li ha informati che la donna era giunta in Pronto Soccorso in Ambulanza, dichiarando di aver fatto uso di alcool e cocaina ad una festa. La stessa donna ha quindi riferito agli agenti che i suoi quattro figli si trovavano effettivamente presso la sua abitazione. La squadra si è così recata nell’appartamento dove ha trovato i quattro figli, rispettivamente di 5, 7, 10 e 14 anni, e un altro uomo, arrivato da poco proprio per accudire i minorenni, su richiesta della stessa madre, sua conoscente. Giunto in casa poco prima degli agenti, l’uomo ha confermato di averli trovati soli.

La figlia più grande ha a sua volta spiegato ai poliziotti che la madre mancava da casa da diversi giorni e che lei aveva provveduto ad accudire i tre fratellini. Gli agenti sono riusciti a rintracciare la nonna materna dei 4 ragazzi, alla quale i nipoti sono stati affidati.

La donna, con vari precedenti di Polizia, è stata denunciata alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di minori. Il P.M. di turno presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto nei confronti della donna il decadimento della potestà genitoriale nei confronti dei quattro minori.