Le chiedono soldi per riavere il cane, ma Sophie viene ritrovata grazie a un’ondata di solidarietà

E’ successo ieri, venerdì, a Lecco

ll racconto della proprietaria di Sophie che durante le ricerche dal cane, si è imbattuta suo malgrado anche in un gruppo di ragazzi che le hanno chiesto soldi per riavere l’animale

LECCO – “Quei ragazzi mi hanno intimorito e spaventato, ma della giornata a dir poco rocambolesca di ieri, preferisco rimarcare la grande ondata di solidarietà e collaborazione ricevuta da più parti”. A parlare è la donna che ieri sera, venerdì, è stata avvicinata da un gruppo di ragazzi che, con fare minaccioso, le ha chiesto dei soldi per riportarle il cane.

“Ero fuori per strada a cercare Sophie, la mia cagnolina di soli 13 mesi, che era scappata dalle 15 del pomeriggio quando, in via Cavour, mi sono venuti incontro tre ragazze e quattro ragazzi dicendomi, in modo tutt’altro che gentile, che mi avrebbero riportato il cane se avessi dato loro almeno mille euro – racconta -. Mi sono spaventata e allarmata parecchio anche perché uno di loro poi ha detto a un altro di farmi una foto”.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale a cui la donna ha raccontato i fatti. La mobilitazione, iniziata nel pomeriggio tramite il coinvolgimento delle associazioni animaliste e un appello nel gruppo Fb Sei di Lecco se, si è allargata a macchia d’olio coinvolgendo anche le forze dell’ordine. In volo è stato fatto alzare anche un drone per ispezionare l’area dall’alto. A un certo punto, Sophie è stata avvistata in un prato: forse spaventata, si è gettata nel Gerenzone.

“Ho temuto che morisse perché è stata trascinata a valle parecchio più in basso. Abbiamo chiamato anche i Vigili del fuoco”. Sono stati loro a ripescarla, inzuppata fradicia, dalle acque del torrente, spaventatissima, ma viva.

“In un mondo in cui tutti si disinteressano degli altri, la notizia è che c’è ancora qualcuno che si rimbocca le maniche per aiutare. Il mio grande grazie va a Silvana Benedetti dell’Enpa di Merate, a Dolores Romano della Lega abolizione caccia, a Debora Fiora dell’associazione Acchiappa Levrieri, alla volontaria che ha risposto all’appello su Fb ed è scesa in strada con me, ai Vigili del Fuoco e alla Polizia locale. Nella follia della giornata di ieri, che era pure il mio compleanno e che avrei voluto festeggiare in tutt’altro modo, è successo anche qualcosa di bello. Cosa direi o farei invece a quei ragazzi che mi hanno chiesto dei soldi per il cane? Penso che avrebbero bisogno di qualche sganassone e di imparare un po’ di educazione”.