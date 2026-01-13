Lecchese denunciato a Brugherio: girava in centro brandendo una sciabola

L’episodio si è verificato ieri, lunedì. Dopo le segnalazioni dei cittadini, l’intervento della Polizia Locale

L’uomo brandiva l’arma con una lama da circa 80 centimetri che gli è stata poi sequestrata

BRUGHERIO – E’ lecchese l’uomo di circa trent’anni fermato e denunciato dalla Polizia Locale di Brugherio per porto abusivo e ingiustificato di arma. Con sé aveva una sciabola con una lama di 80 centimetri, e girovagava per il centro cittadino.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì, intorno alle 17.30, all’incrocio tra via Quarto e via XXV Aprile, non lontano dal Comando della Polizia Locale di Brugherio.

L’intervento della Polizia Locale è scattato in seguito alle chiamate di alcuni cittadini, che avevano notato una persona che si aggirava brandendo una sciabola. L’arma, lunga circa un metro, presentava una lama di 80 centimetri, priva di filo ma dotata di punta acuminata.

L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi e la sciabola è stata posta sotto sequestro. Dagli accertamenti è inoltre emerso che lo stesso soggetto era già stato denunciato nel 2024 per fatti accertati in un’altra località.

Sono in corso ulteriori verifiche per accertare la provenienza dell’arma ed eventuali usi leciti.