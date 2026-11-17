La ragazza, residente a Colico, si è allontanata intorno alle 13.45 di ieri

Le segnalazioni possono essere comunicate ai Carabinieri di Colico o alla Centrale Operativa di Lecco

LECCO – Una ragazza di 14 anni si è allontanata nella giornata di ieri dall’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. L’allontanamento è avvenuto intorno alle 13.45. La giovane, Anita C., residente a Colico, non è stata ancora rintracciata.

La minore ha capelli scuri e occhi chiari. Tra i segni distintivi, due piercing alle narici e due tatuaggi: uno sul lato destro dell’addome, con la scritta “Steel Standing”, e uno sul polso sinistro, raffigurante la lettera “V”.

Al momento dell’allontanamento indossava pantaloni ginnici neri, una felpa con cappuccio dello stesso colore, una giacca a vento nera con cappuccio e scarpe da ginnastica presumibilmente Nike, modello Air, anch’esse nere.

Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia informazioni utili al rintraccio della ragazza a contattare la Stazione dei Carabinieri di Colico al numero 0341 940106 oppure la Centrale Operativa dei Carabinieri di Lecco al numero 0341 2621.

Ogni eventuale segnalazione può contribuire alle ricerche.