La ragazza, residente a Colico, si è allontanata intorno alle 13.45 di ieri
Le segnalazioni possono essere comunicate ai Carabinieri di Colico o alla Centrale Operativa di Lecco
LECCO – Una ragazza di 14 anni si è allontanata nella giornata di ieri dall’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. L’allontanamento è avvenuto intorno alle 13.45. La giovane, Anita C., residente a Colico, non è stata ancora rintracciata.
La minore ha capelli scuri e occhi chiari. Tra i segni distintivi, due piercing alle narici e due tatuaggi: uno sul lato destro dell’addome, con la scritta “Steel Standing”, e uno sul polso sinistro, raffigurante la lettera “V”.
Al momento dell’allontanamento indossava pantaloni ginnici neri, una felpa con cappuccio dello stesso colore, una giacca a vento nera con cappuccio e scarpe da ginnastica presumibilmente Nike, modello Air, anch’esse nere.
Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia informazioni utili al rintraccio della ragazza a contattare la Stazione dei Carabinieri di Colico al numero 0341 940106 oppure la Centrale Operativa dei Carabinieri di Lecco al numero 0341 2621.
Ogni eventuale segnalazione può contribuire alle ricerche.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.