Lecco. Ancora violenza in stazione, feriti un 17enne e un agente

L’episodio violento è accaduto intorno alle 16.30, le forze dell’ordine intervenute per una lite Un giovane di 17 anni e un agente sono rimasti feriti

LECCO – Ancora violenza in stazione. Nel pomeriggio di oggi, venerdì, le forze dell’ordine (la Polfer e una volante della Questura in supporto) sono intervenuti per quella che inizialmente sembrava essere una rissa tra più persone.

Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato due soggetti intenti a litigare.Nel tentativo di fermare uno dei due giovani c’è stata una colluttazione nella quale sono rimasti feriti un 17enne e uno degli operanti.

Il giovane è soccorso dai sanitari giunti sul posto a bordo di due ambulanze (Croce Rossa Lecco e Croce San Nicolò) e trasferito in Ospedale in codice verde, anche il poliziotto, colpito da un pugno dal ragazzo, e’ stato accompagnato in ospedale.