Lecco. Atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata, arrestato

Il fermo della Polizia di Stato, dopo le continue prevaricazioni dell’uomo

E’ il sesto arresto da inizio anno in ‘codice rosso’. A subire oppressioni anche la madre della ragazza

LECCO – Perpetrava atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata e di sua madre: è arrivato così l’arresto nei giorni per un cittadino, da parte della Polizia di Stato. La squadra mobile della Questura di Lecco ha agito in esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lecco.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecco, hanno consentito ai poliziotti di ricostruire i continui atti di vessazione fisica e morale compiuti dall’indagato, attraverso condotte violente e minacciose. Le due vittime, madre e figlia, sono state oggetto di numerose aggressioni, che hanno provocato lesioni a entrambe.

Si tratta della sesta misura custodiale in carcere emessa, dall’inizio di quest’anno, per reati inclusi nel cosiddetto ‘codice rosso‘ ( legge della Repubblica Italiana a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti ndr). In particolare, sono stati eseguiti quattro arresti per maltrattamenti in famiglia e due per stalking.

