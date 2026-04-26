Lecco, auto contromano provoca incidente e fugge: caccia al pirata della strada

Sfiorato il frontale grazie solo alla prontezza del giovane conducente dell’altra auto con a bordo quattro amici

Il padre del giovane lancia un appello a chi è fuggito: “Mi auguro che questa persona si ravveda e si presenti spontaneamente alle forze dell’ordine”

LECCO – Hanno rischiato un frontale nella notte, evitato solo per una manovra d’istinto, ma non sono riusciti a sottrarsi del tutto all’impatto con un’auto che procedeva contromano e che, dopo l’urto, si è allontanata senza fermarsi. Protagonisti, loro malgrado, cinque giovani lecchesi, quattro ragazzi e una ragazza poco più che ventenni, rimasti coinvolti in un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

L’accaduto si è verificato attorno alle 4 di sabato alla rotonda di Maggianico, nel punto in cui si incontrano corso Carlo Alberto, via Valsugana e corso Emanuele Filiberto. I cinque viaggiavano lungo corso Carlo Alberto, provenendo da Lecco, e avevano appena imboccato la rotatoria per dirigersi verso viale Valsugana quando si sono trovati di fronte un’auto, indicata come una Alfa Romeo Mito nera, che proveniva proprio da quella direzione ma stava affrontando la rotonda in contromano, diretta verso Chiuso.

Il conducente della vettura dei giovani è riuscito a reagire in una frazione di secondo, chiudendo ulteriormente la traiettoria per evitare l’impatto frontale. La manovra ha limitato le conseguenze, ma non è bastata a scongiurare completamente il contatto tra i due mezzi. Dopo l’urto, l’auto in contromano non si è fermata, proseguendo la propria marcia.

Subito dopo l’episodio, i ragazzi hanno allertato i Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi e per verificare le condizioni dei coinvolti: tutti sono risultati negativi all’alcol test. La dinamica è stata confermata anche da un testimone oculare, che si trovava in zona mentre passeggiava con il cane. Nelle ore successive, alcuni dei giovani hanno accusato disturbi e l’indomani si sono recati in ospedale per accertamenti e cure mediche.

Sono in corso gli accertamenti per risalire al pirata della strada fuggito dopo l’incidente. Nel frattempo, il padre del giovane alla guida ha lanciato un appello diretto a chi si è allontanato dopo il sinistro: “Non si può arrivare a fare una cosa del genere, mettendo a rischio la vita di cinque ragazzi. È inammissibile. Qualunque problema possa aver avuto la persona che è fuggita, resta inaccettabile non solo aver imboccato la rotonda contromano, ma soprattutto non essersi fermata dopo l’incidente. Potevamo trovarci a raccontare una storia ben diversa e ben più grave, che non voglio nemmeno immaginare. Mi auguro che questa persona si ravveda e si presenti spontaneamente alle forze dell’ordine”.