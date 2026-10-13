Lecco. Auto si ribalta in via Amendola, soccorsi sul posto

L’incidente in direzione corso Martiri, poco prima della rotonda davanti al parcheggio della Piccola

Sul posto Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso e forze dell’ordine

LECCO – Incidente stradale in via Giovanni Amendola a Lecco, nel tratto che conduce verso corso Martiri della Liberazione, poco prima della rotonda situata davanti al parcheggio della Piccola, in prossimità del sottopasso ferroviario. Intorno alle 8.30 un’automobile si è ribaltata sulla carreggiata per cause ancora da accertare, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Sul veicolo una ragazza di 33 anni e un uomo di 39, che non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, soccorritori (un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio), un’auto infermieristica da Lecco e Vigili Urbani. Il sinistro si è verificato in un punto particolarmente frequentato della viabilità cittadina, previsti possibili rallentamenti alla circolazione. Le due persone coinvolte sono state trasportate all’Ospedale di Lecco in codice giallo.

Al momento non sono disponibili informazioni sulla dinamica che ha portato al ribaltamento del veicolo.