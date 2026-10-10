Lecco. Cade alla falesia del San Martino: soccorso un 41enne

L’incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato, nella zona delle Placche
In azione Soccorso Alpino ed elisoccorso, l’intervento è ancora in corso
LECCO – Soccorsi in azione nel primo pomeriggio di oggi, sabato 10 ottobre, alla falesia del San Martino, nella zona delle Placche, dove un uomo di 41 anni è rimasto ferito dopo essere caduto mentre arrampicava in parete.
L’allarme è scattato intorno alle 13.30. L’uomo avrebbe riportato un trauma cranico in seguito alla caduta.
La centrale operativa ha inizialmente attivato i soccorsi in codice rosso, mobilitando i tecnici del Soccorso Alpino – Stazione di Lecco, e l’elisoccorso di Bergamo. Allertati anche i Carabinieri di Lecco.
Le operazioni sono tuttora in corso.
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