Lecco, cade dalla moto in corso Promessi Sposi: grave 17enne

L’incidente nella notte, poco prima delle 2. Sul posto Croce Rossa, automedica e Polizia
Il giovane è stato trasportato all’ospedale Manzoni in codice rosso
LECCO – Soccorsi in azione nella notte tra sabato e domenica per un incidente stradale avvenuto in corso Promessi Sposi, a Lecco. L’allarme è scattato intorno alle 2 per un ragazzo di 17 anni caduto dalla moto.
Sul posto sono stati inviati un equipaggio della Croce Rossa di Lecco e un’automedica, mentre è stata allertata anche la Questura di Lecco per gli accertamenti sulla dinamica.
Dopo le prime cure, il giovane è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice rosso.
Al momento, dalle informazioni disponibili, non emergono ulteriori dettagli sulle cause della caduta.
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