Lecco. Cade nella zona dei Pizzetti, soccorsi in azione sul San Martino

L’allarme è scattato poco prima delle 18 di oggi, domenica

Intervento dell’elisoccorso che è atterrato nel campo sportivo dell’Aurora

LECCO – Intervento dei soccorsi intorno alle ore 18 di oggi, domenica 24 agosto, per una persona caduta nella zona dei Pizzetti sul monte San Martino. Allertati i tecnici del soccorso alpino e l’elisoccorso che si è alzato in volo da Como ed è atterrato nel campo sportivo dell’Aurora San Francesco, nei pressi di viale Turati, nel rione lecchese di Santo Stefano. I soccorsi stanno intervenendo in questi minuti con il codice di media criticità (giallo) per il recupero dell’escursionista, un uomo di 57 anni.

Maggiori informazioni appena possibile