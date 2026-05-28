Lecco. Camion incastrato nel sottopasso di via Amendola

La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso

LECCO – Nel tardo pomeriggio di oggi, 28 maggio, intorno alle ore 19, i soccorsi sono intervenuti in via Amendola a Lecco a causa di un camion, che trasportava una ruspa, rimasto incastrato nel sottopasso ferroviario.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Lecco. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e sbloccare il mezzo. Inevitabile qualche disagio alla circolazione stradale.