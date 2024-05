Lecco: controlli straordinari per contrastare l’illegalità nel centro cittadino

Due persone espulse perchè irregolari sul territorio nazionale

Il servizio di controllo è stato effettuato in stazione e zone limitrofe e proseguirà anche nelle prossime settimane

LECCO – Un servizio straordinario di controllo, voluto dal Questore di Lecco Ottavio Aragona, ha coinvolto diverse aree del centro cittadino di Lecco per contrastare l’illegalità diffusa. L’operazione ha interessato via Volta, via Cavour, piazza Diaz, piazza della Stazione e la stazione ferroviaria stessa, con l’obiettivo di verificare e affrontare situazioni che hanno generato allarme sociale tra i cittadini.

Coordinato dalla Polizia di Stato, il servizio ha visto la partecipazione del personale della Questura – Divisione P.A.S.I. e Squadra Volanti, della Polizia Locale di Lecco, dell’ATS Brianza, della Polizia Ferroviaria di Lecco e di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano. Durante l’operazione, che si è svolta il 27 maggio, sono state identificate 106 persone e controllati due esercizi commerciali. Questi controlli straordinari continueranno anche nelle prossime settimane per garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità.

Nei giorni scorsi, inoltre, la Questura di Lecco ha effettuato due espulsioni di soggetti irregolari sul territorio nazionale, noti alle Forze dell’Ordine per diversi precedenti penali e di polizia. Il primo individuo, scarcerato per fine pena, è stato accompagnato dalla Polizia di Stato al CPR di Gradisca di Isonzo (GO). Il secondo, con permesso di soggiorno revocato per pericolosità sociale, è stato accompagnato all’Aeroporto di Milano Malpensa per il rimpatrio.