1° maggio: doppio intervento dell’elisoccorso in mattinata sulle ferrate lecchesi

Un malore sulla Gamma 1 a causa di una puntura d’insetto e un infortunio sulla Contessi

LECCO – Mattinata movimentata sulle montagne lecchesi, dove si sono già registrati due interventi dell’elisoccorso a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro. Entrambi hanno coinvolto escursionisti in difficoltà lungo vie ferrate particolarmente frequentate in questa giornata festiva.

Il primo allarme è stato lanciato intorno alle 10.55: un escursionista ha accusato un malore mentre si trovava sulla Ferrata Gamma 1 dopo essere stato punto da un insetto, lungo il versante del Pizzo d’Erna. L’elisoccorso di Como è decollato rapidamente per raggiungere la zona impervia e ha trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma sono state necessarie cure immediate.

Poco dopo, intorno alle 11.05, una seconda chiamata è arrivata dalla zona del Monte Due Mani, sul territorio comunale di Ballabio, dove una donna di 48 anni è rimasta ferita ad una caviglia durante un’escursione lungo la Ferrata Contessi. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Milano, mentre è stato allertato anche il Soccorso Alpino, pronto a intervenire in supporto qualora l’operazione di recupero lo avesse richiesto.

Le condizioni della donna non sono gravi ed è stata trasportata all'ospedale in codice verde.

Con il ponte del 1° maggio e le buone condizioni meteo, l’afflusso di appassionati in quota è notevole. Le autorità invitano alla massima prudenza: anche sentieri noti e attrezzati possono diventare insidiosi senza la giusta preparazione.