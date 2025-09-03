11 bici rubate in meno di 4 mesi, incastrato da una impronta lasciata in un box

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecco hanno arrestato un extracomunitario

L’uomo, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato portato nel carcere di Pescarenico

LECCO – In meno di 4 mesi, dal 22 aprile all’8 agosto scorsi, aveva commesso ben 11 furti di biciclette, rubate all’interno dei box di abitazioni a Lecco. Un cittadino extracomunitario maggiorenne è stato arrestato nella mattinata del 29 agosto scorso dal personale della Squadra Mobile della Questura di Lecco che ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco.

L’attività di indagine della Squadra Mobile ha permesso di raccogliere validi elementi di prova che hanno consentito di denunciare il soggetto all’autorità giudiziaria. Determinante per l’attività investigativa, un’impronta papillare latente (rilievi cutanei presenti sulla pelle dei polpastrelli, dei palmi delle mani, delle piante dei piedi e delle labbra) lasciata dal cittadino straniero all’interno di uno dei box trafugati e rilevata dal personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica della Questura di Lecco.

L’uomo, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato associato presso la casa circondariale di Lecco.