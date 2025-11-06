A Lecco il 28 novembre
L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere il dialogo e sensibilizzare vecchie e nuove generazioni
LECCO – Il Centro Antiviolenza Telefono Donna Lecco ODV organizza, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la serata dal titolo “Ne parliamo a cena (senza filtri) – Conversazioni a più portate, uomini e donne si raccontano“, che si terrà venerdì 28 novembre presso l’Ostello di Lecco.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere un dialogo aperto e costruttivo tra uomini e donne sul tema della violenza di genere, nella convinzione che il primo passo per contrastarla sia il confronto.
Durante la serata, condotta in forma conviviale, interverranno Gaia Rota, Michele Cattaneo e Francesco Ferreri, che guideranno le conversazioni su temi importanti quali l’importanza della voce di ciascuno (al di là del genere), gli uomini che commettono violenze, gli stereotipi di genere e il ruolo delle nuove generazioni.
“L’evento si inserisce nel percorso di sensibilizzazione che il nostro centro antiviolenza porta avanti sul territorio, in continuità con la serata dello scorso anno ‘Tutti gli uomini possono cambiare le cose’, con la partecipazione della psicologa e divulgatrice Irene Facheris.” fanno sapere le organizzatrici dell’evento.
In allegato il volantino dell’evento con tutti i dettagli.