61enne lecchese muore in mare a Lido di Camaiore

L’uomo era in vacanza in Versilia, soccorsi immediati ma vani. Un malore è la probabile causa del decesso

LIDO DI CAMAIORE – Un uomo di 61 anni, redidente nel lecchese, la cui identità non è stata ancora ufficialmente resa nota, è deceduto nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 maggio mentre si trovava in mare a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca.

L’allarme è scattato intorno alle 18:30, quando il 61enne avrebbe accusato un malore mentre nuotava. I presenti si sono immediatamente accorti della situazione e si sono tuffati per soccorrerlo, riuscendo a riportarlo a riva.

Una volta a terra, sono iniziate le manovre di rianimazione, ma nonostante gli sforzi dei soccorritori, non è stato possibile salvargli la vita.

La Guardia Costiera ha effettuato gli accertamenti del caso per chiarire la dinamica dell’evento. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un malore improvviso che ha colto l’uomo mentre era in acqua.