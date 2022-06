A fuoco alcune baracche vicino alla ferrovia. Disagi sulla linea Lecco-Molteno-Milano

Disagi alla viabilità ferroviaria nel primo pomeriggio di oggi, martedì

LECCO – Disagi ferroviari anche sulla linea Lecco-Molteno-Monza-Milano nel primo pomeriggio di oggi, martedì 14 giugno, per l’incendio di alcune baracche situate in una zona disabitata nelle vicinanze di via Tolstoj a Monza, vicino alla ferrovia. L’allarme è scattato intorno alle 13.30 sul posto sono intervenuti le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Monza.

Considerata la vicinanza della linea ferroviaria per consentire alle squadre in posto di lavorare in sicurezza è stato chiuso il traffico ferroviario in direzione Lecco per circa un’ora. Sul posto sono state invia l’autopompa della sede centrale e l’autobotte del distaccamento di Carate Brianza. Sono in fase di accertamento le cause delle fiamme.