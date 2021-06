I pompieri hanno utilizzato schiume per soffocare le fiamme

Una grande colonna di fumo si è alzata dalla zona del container, decine le chiamate al 112

LECCO – Nottata di lavoro, quella tra sabato e domenica, per due squadre del Comando Vigili del Fuoco di Lecco che hanno lavorato fin oltre le 2.00 per lo spegnimento di un container pieno di elettrodomestici e scarti incendiato.

L’incendio si è sviluppato nei pressi del centro commerciale Meridiana, in zona Caleotto, le squadre hanno utilizzando schiume per il soffocamento e termocamera per rilevare la presenza di focolai. Una grande colonna di fumo si è alzata dalla zona container, decine le chiamate al 112 per segnalare l’incendio.