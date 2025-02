L’allarme è scattato intorno alle 21

Non ci sarebbero feriti

LECCO – I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco con il supporto del distaccamento volontario di Valmadrera in azione dalle ore 21 di questa sera, martedì, in via Spirola per spegnere un incendio scoppiato in un’autorimessa.

Diversi i mezzi presenti in posto, insieme al Funzionario dei Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e il personale medico a scopo precauzionale. Fortunatamente, non si registrerebbero feriti.