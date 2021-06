A Rancio l’addio al Ragno Giovanni Ratti: “Uomo mite e accogliente”

In tanti, questa mattina, hanno salutato per l’ultima volta l’alpinista di Brogno

“Giovanni è stato anche un grande nonno per molti bambini dell’asilo di Rancio”

LECCO – Da una parte i Maglioni Rossi (giovani e vecchi), la gente di Rancio e della “sua” Brogno e tanti amici della montagna, dall’altra Medale e San Martino a fare da sentinelle. Una sorta di abbraccio per dire addio a Giovanni Ratti morto all’età di 96 anni, era il più vecchio dei Ragni di Lecco.

Nel santuario di Santa Maria Gloriosa, a Rancio Alto, si sono celebrati nella mattinata di oggi, 2 giugno, i funerali di Giovanni Ratti. Presenti tutti i Ragni della sua generazione ma anche tanti giovani tra cui il presidente Luca Schiera, insieme al presidente del Cai Lecco e Ragno Alberto Pirovano.

“Beati i miti perché erediteranno la terra, credo che sia questa la beatitudine che meglio si attribuisce a Giovanni e che anche io ho conosciuto negli ultimi anni della sua vita – ha detto il parroco Don Claudio Maggioni durante l’omelia-. Giovanni era una di quelle persone capaci di dire sempre una parola di distensione, pace, riconciliazione e accoglienza”.

E poi un accenno a quel rapporto speciale con i bimbi dell’asilo di Rancio che, come un nonno, accoglieva nei suoi prati a Brogno: “Di Giovanni ricordo l’accoglienza nei confronti dei piccoli dell’asilo per i quali preparava il prato. Con grande affetto è stato un grande nonno per molti bambini. I piccoli hanno saputo riconoscere in lui una fermezza tenera, una fermezza che dava serenità e pace, una fermezza che dava loro la possibilità di sviluppare le energie migliori”.

Quanta strada, quanta vita, quanti sacrifici negli occhi e nelle mani dei compagni di arrampicata di un tempo lontano che, almeno una volta, si sono legati alla sua corda. E quanta emozione sul volto di chi ha avuto il privilegio di ascoltare dalla voce di Giovanni un racconto legato a Brogno, ai Ragni o alla montagna, ripescato in un cassetto della sua sempre lucida memoria.

Sul sagrato della piccola chiesetta, da cui lo sguardo abbraccia tutta Lecco dalla montagna al lago, un ultimo intimo saluto prima di accompagnare Giovanni Ratti nel piccolo cimitero di Rancio Alto dove riposerà insieme a tanti amici alpinisti.