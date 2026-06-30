Accusa un malore dopo l’attività fisica, intervento dei soccorsi in via Adda a Lecco

Una ragazza di 25 anni trasportata all’ospedale di Lecco

Intervento dei soccorsi poco prima delle 8 di oggi, martedì

LECCO – Intervento dei soccorsi poco prima delle 8 di oggi, martedì 30 giugno, in via Adda a Lecco. Una ragazza di 25 anni avrebbe infatti accusato un malore dopo aver fatto dell’attività fisica all’aperto.

Su posto è intervenuta una ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e l’automedica da Lecco. La ragazza, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).