Addio a Giuseppe Barlassina: “Generoso, vicino al mondo dell’associazionismo e del volontariato”

In questo momento di dolore si susseguono i ricordi di chi l’ha conosciuto

LECCO – La notizia della morte di Giuseppe Barlassina, 78 anni, ha lasciato senza parole tutta la città. La sua figura era profondamente radicata nel territorio lecchese e, in questo momento di dolore, si susseguono i ricordi di chi l’ha conosciuto e i messaggi di cordoglio ai famigliari.

Il sottosegretario di regione Lombardia Mauro Piazza

“Ho appreso con profondo dispiacere la notizia della scomparsa di Giuseppe Barlassina, una figura che ha lasciato un segno importante nella vita della nostra città, distinguendosi per impegno, competenza e generosità. Giuseppe ha saputo coniugare l’impegno professionale e istituzionale con una costante attenzione verso gli altri. Alla guida dell’ANMIL ha dedicato energie e passione alla promozione della sicurezza sul lavoro e alla tutela della dignità delle persone infortunate, contribuendo a sensibilizzare la comunità su temi di grande valore civile e sociale”.

Piazza ricorda anche la sensibilità solidale dimostrata attraverso la scrittura, con la pubblicazione del romanzo Vita in prestito, il cui ricavato è stato devoluto a sostegno dell’Auser. “Anche attraverso questa scelta ha dimostrato il suo autentico amore per la comunità e il desiderio di mettere a disposizione degli altri ciò che sapeva fare. La sua generosità, la disponibilità al dialogo e l’impegno nel mondo associativo rappresentano un’eredità preziosa per Lecco”.

“A nome mio personale e di Regione Lombardia desidero esprimere la più sincera vicinanza alla moglie Giovanna, ai figli, ai nipoti e a tutti i familiari. Lecco perde una persona stimata, un protagonista della vita cittadina e un uomo che ha saputo lasciare un segno profondo nella sua comunità. Il suo ricordo continuerà a vivere nelle tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di condividere con lui un tratto del proprio cammino”.

Articolo in aggiornamento