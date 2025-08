Addio a Lello Riva, fondatore degli “Amici del Venerdì”

Il funerale si terrà giovedì 7 agosto alle ore 10.45 nella chiesa parrocchiale di Acquate

LECCO – Se n’è andato all’età di 77 anni Lello Riva, all’anagrafe Raffaello. Il suo nome è indissolubilmente legato allo storico gruppo degli “Amici del Venerdì”, fondato ben 51 anni fa insieme all’amico di sempre, Fabio “Jonson” Zucchi.

A farli incontrare fu il lavoro: Zucchi faceva il giardiniere, mentre Riva era impiegato alla Confartigianato di Lecco, dove rimase fino alla pensione. Ma fu la passione per il calcio a farli diventare amici, e da quell’amicizia nacque nel 1974 il gruppo degli “Amici del Venerdì”. Non una vera società sportiva, ma un sodalizio di amici che ogni venerdì si ritrovavano per una partita di calcio, seguita – immancabilmente – da una pizzata. Un rito semplice, diventato tradizione. Oggi, dopo oltre mezzo secolo, quel gruppo è ancora vivo e attivo, a testimonianza di un’amicizia che ha saputo attraversare le generazioni.

Chi ha conosciuto Lello lo ricorda per la sua ironia affilata ma mai fuori posto, e per una passione che andava ben oltre il pallone: quella per lo stare insieme, per la condivisione, per i legami umani. Lello era così: un collante tra le persone.

Ogni settimana, per cinquant’anni, lo stesso appuntamento: Rossi contro Blu. Ma guai a chiamarla partitella. Quelle sfide, ieri come oggi, erano battaglie vere, con tanto di sfottò che duravano giorni – almeno fino alla rivincita del venerdì successivo. Né pioggia né neve hanno mai fermato il rito settimanale, il cui terzo tempo – tra risate e pizza – aveva il sapore delle cose autentiche. Un momento che ha unito persone diverse, resistendo al tempo, agli acciacchi, persino alla pandemia. E lui, Lello, finché ha potuto, c’è sempre stato.

Nel luglio dello scorso anno, al Centro Sportivo Bione, il gruppo ha festeggiato i 50 anni dalla fondazione. C’era anche lui, con l’amico “Jonson”, premiati e applauditi da tutti gli Amici. Un gruppo che, nel tempo, ha saputo trasformare la propria unione anche in impegno sociale: iniziative benefiche, raccolte fondi durante il Covid, aiuti ai terremotati di Amatrice, cene solidali a favore dell’associazione Semplicemente Noi. Un’amicizia che ha saputo diventare anche gesto concreto verso la comunità.

Oggi, gli Amici del Venerdì si stringono nel dolore attorno alla famiglia: la moglie Eliana, i figli Laura e Luca con Cinzia, e gli amatissimi nipoti Achille, Enea, Raffaele e Gioele.

Il funerale si terrà giovedì 7 agosto alle ore 10.45 nella chiesa parrocchiale di Acquate, a Lecco. Dopo la cerimonia, si proseguirà con la cremazione. Lello riposa ora presso la Casa Funeraria Ferranti in via Celestino Ferrario 5, dove sarà possibile salutarlo dalle 9 alle 18.