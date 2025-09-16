Addio a Luigia Sacchi, storica proprietaria della trattoria “Giovannella”

I funerali mercoledì alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Acquate

LECCO – Un altro pezzo di storia che se ne va per Acquate, per Lecco e per il mondo della ristorazione lecchese. Ieri, è venuta a mancare Luigia Sacchi, classe 1937, storica proprietaria nonché cuoca instancabile che per oltre 40 anni è stata ai fornelli della trattoria “Giovannella” in località Canto, che i lecchesi, da sempre, sono soliti chiamare anteponendo la preposizione “da Giovannella”, quasi a sottolinearne la familiarità e l’identità popolare.

Luigia arrivò ad Acquate dopo le nozze nel 1959 con Faustino Vassena il quale, insieme al fratello Sergio (sposato con Mariangela, sorella di Luigia), ereditò la gestione della trattoria sul finire degli Anni ’50, dal padre Giovanni, detto appunto Giovanella, che l’avviò nel 1920. Un’attività che ai quei tempi affiancava quella dell’allevatore e che solo nel 1968 divenne a tutti gli effetti trattoria con l’iscrizione al registro delle imprese.

“Nonna Luigia è stata una cuoca instancabile. Se chiudiamo gli occhi e la immaginiamo, la vediamo in cucina col grembiule tra pentole e pentoloni – ricordano i famigliari – Era una persona ligia al dovere, puntuale, precisa. Una persona riservata, poco espansiva. O meglio – sorride Marilisa – con i clienti è sempre stata sorridente, gentile, affabile, in famiglia invece è sempre stata severa e rigorosa. Era il suo carattere”.

Una donna presente sia in famiglia che sul lavoro: “Il massimo svago che si concedeva era trascorrere qualche giorno nella casa a Moggio, in Valsassina. Una parentesi di relax che ha continuato a mantenere anche dopo la scomparsa del marito. Per il resto, fino al pensionamento, ha sempre lavorato con grande passione e dedizione”.

La storica trattoria “Giovannella” prosegue oggi l’attività con i figli di Faustino, Giovanni e Tiziano, le rispettive mogli e i nipoti, portando avanti un’eredità familiare che ha radici profonde. Un locale che fino a prima degli Anni ’40 era raggiungibile solo tramite sentieri e mulattiere e poi, con la realizzazione di via ai Poggi, poté ampliare la propria clientela composta fino ad allora da acquatesi ed escursionisti che transitavano per quelle zone.

I funerali di Luigia Sacchi si terranno domani, mercoledì 17 settembre, alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale di Acquate.