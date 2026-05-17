Addio a Samuele Nava, ex atleta dell’Atletica Lecco morto a 28 anni

Il giovane ha perso la vita tragicamente nella notte a Valmadrera, vittima di una caduta dalla moto lungo via Como

Numerosi i titoli italiani vinti nelle categorie giovanili in corsa campestre, 2000 siepi e corsa in montagna, disciplina quest’ultima in cui nel 2014 vinse un titolo mondiale a squadre Allievi con Endale Masè e Davide Magnini

VALMADRERA – La tragedia che nella notte è costata la vita a Samuele Nava scuote non soltanto la comunità di Eupilio, ma anche il mondo dell’atletica lecchese, dove il 28enne era conosciuto per il suo importante percorso sportivo con la maglia dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni.

Il giovane è morto in un incidente stradale avvenuto lungo via Como a Valmadrera. L’allarme è scattato poco prima dell’una, intorno alle 00.48, quando Nava sarebbe rimasto coinvolto in una caduta dalla moto. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Valmadrera, l’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo quanto emerso, la moto sarebbe stata ritrovata a circa 300 metri dal punto della caduta.

Prima dell’approdo all’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Samuele Nava si era messo in luce con la maglia dell’allora Atletica Erba, società nella quale era cresciuto sportivamente allenato da Mirco Ferrari. Nel 2013, nella categoria Cadetti, aveva conquistato una straordinaria tripletta tricolore vincendo il titolo italiano nella corsa campestre, nella corsa in montagna e nei 2000m su pista. L’anno successivo, passato nella categoria Allievi, aveva ottenuto il secondo posto ai campionati italiani di corsa in montagna, conquistando inoltre il titolo mondiale a squadre ad Arco di Trento insieme a Endale Masè e Davide Magnini.

Successivamente Nava era passato all’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, proseguendo il proprio percorso agonistico sotto la guida dell’allenatore Sandro Marongiu. Nel 2015, ancora nella categoria Allievi, aveva conquistato il secondo posto ai campionati italiani di corsa in montagna e un altro secondo posto italiano nei 2000 siepi su pista, confermandosi tra i giovani atleti più competitivi del panorama nazionale nelle discipline della corsa in montagna e del mezzofondo.

La notizia della sua scomparsa ha rapidamente raggiunto l’ambiente sportivo lecchese, dove Samuele Nava viene ricordato come uno degli atleti che avevano saputo mettersi in evidenza nelle competizioni nazionali giovanili con la maglia dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni.