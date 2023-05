Addio a Stefania Corti maestra della scuola primaria di Maggianico

Aveva solo 64 anni, lascia il marito e tre figlie

I funerali a Belledo martedì 16 maggio alle 15.30

LECCO – In tanti la ricordano come una maestra preparata, impegnata e dedita alla sua scuola e ai suoi piccoli studenti. Sotto la sua ala sono cresciute generazioni di ragazzini lecchesi. E’ grande il dolore per la morte improvvisa di Stefania Corti in Latino, maestra della scuola primaria “Enrico Toti” di Maggianico.

Una notizia che ha lasciato attonita un’intera comunità: Stefania Corti aveva solamente 64 anni, era amata e ben voluta da tutti, oltre ad essere stata un vero e proprio punto di riferimento nella crescita di tanti bambini.

Lascia il marito Fabio, le figlie Federica con Mattia, Irene con Gioele e Anna con Andrea, la mamma Maria e i parenti tutti. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Belledo a Lecco, martedì 16 maggio alle ore 15.30. Stefania si trova presso l’ospedale A. Manzoni di Lecco, fino alle ore 14.30 di martedì.