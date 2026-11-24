Suor Gasparina Alfieri, per tutti Dina, faceva parte della Congregazione delle Suore Misericordine

Lutto alla Casa di Cura Lecco ‘Beato Luigi Talamoni’. I funerali mercoledì in Basilica

LECCO – Per 63 anni si è presa cura dei malati, dei dipendenti e di tutte le persone che ha incontrato alla Casa di Cura Lecco “Beato Luigi Talamoni”, dedicando la propria vita agli altri con amore e dedizione. È morta Suor Gasparina Alfieri, all’anagrafe Dina, religiosa della Congregazione delle Suore Misericordine, che aveva 88 anni.

La notizia della sua scomparsa, avvenuta il 23 novembre, è stata annunciata con dolore dalla Congregazione delle Suore Misericordine insieme alla famiglia di origine. Una vita trascorsa accanto ai più fragili, quella di Suor Gasparina, che per oltre sei decenni ha rappresentato una presenza importante all’interno della Casa di Cura lecchese, distinguendosi per il suo impegno e la sua attenzione verso i malati e le persone che quotidianamente frequentavano la struttura.

Un legame profondo, testimoniato anche dai numerosi ringraziamenti contenuti nell’annuncio funebre, rivolti all’Unità operativa di Medicina della Casa di Cura, al primario dottor Antivale e a tutta l’équipe medica e infermieristica, al dottor Sacchi che l’ha seguita con dedizione e affetto e all’équipe dell’Oncologia dell’ospedale Manzoni, che si è occupata delle sue cure. Un pensiero di gratitudine è stato rivolto anche a tutto il personale e agli ex dipendenti che l’hanno sostenuta e amata, oltre che a Mariella, che per tanti anni l’ha affiancata nella sua opera di carità.

La camera mortuaria della Casa di Cura Lecco “Beato Luigi Talamoni” accoglie la salma di Suor Gasparina. Il rito religioso sarà celebrato mercoledì 25 novembre alle 10.45 nella Basilica di San Nicolò a Lecco. Al termine della funzione, la salma proseguirà per Veniano, paese d’origine della religiosa, dove sarà tumulata nella tomba di famiglia.