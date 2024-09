Addio a Valerio Esposito, storico gestore del distributore alle Caviate

Persona molto conosciuta e apprezzata, ha gestito la pompa di benzina dal 1979 al 2011

Tifoso rossonero è stato presidente del Milan Club Lecco Brick. I funerali mercoledì mattina a Belledo

LECCO – E’ grande il dolore a Lecco per la morte di Valerio Esposito, storico gestore del distributore Tamoil in località Caviate. Una persona molto conosciuta in città per via dell’attività che ha condotto con tanta passione per oltre 30 anni dal 1979 al 2011, anno in cui è andato in pensione.

Valerio Esposito è mancato nella serata di ieri, domenica 15 settembre, all’età di 78 anni, presso l’hospice Resegone dell’ospedale di Lecco dove era ricoverato. Apprezzato da tutti, Valerio Esposito era soprannominato “il portinaio della città”, per la particolare posizione del distributore situato sul lago, proprio alle porte di Lecco. Appassionato tifoso rossonero, dal 1980 al 2011 è stato anche presidente del Milan Club Lecco Brick che aveva sede presso il piccolo bar all’interno del distributore stesso e che ha chiuso contestualmente all’attività.

Tanti i clienti storici e gli amici che hanno frequentato la pompa di benzina affacciata sul lago e che oggi lo ricordano con nostalgia. Valerio Esposito lascia la moglie Linda, il figlio Manuel con Michela, gli amati nipoti Daniele e Federico e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati mercoledì 18 settembre alle ore 10.45 presso la chiesa parrocchiale di Belledo, preceduti dalla recita del Santo Rosario alle ore 10.15. La camera ardente è allestita presso la camera mortuaria dell’ospedale di Lecco sino alle 9.30 di mercoledì.