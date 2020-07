Addio a Virginio Pozzi, fondatore della Pozzi Strade di Lecco

Si è spento a 92 anni l’imprenditore lecchese Virginio Pozzi

Fondatore della Pozzi Virginio Strade ed ex ciclista professionista

LECCO – Se n’è andato, all’età di 92 anni, Virginio Pozzi, imprenditore, grande appassionato di ciclismo, da quasi settant’anni ha legato il suo nome alla ditta Pozzi Virginio Strade.

Personaggio poliedrico e originale, fu ciclista professionista, ai tempi di Coppi e Bartali, vincendo anche una gara internazionale. Abbandonato le corse, fece lo stradino per il Comune di Lecco, l’operaio alla Snam, per poi fondare, nella seconda metà degli anni cinquanta, la Pozzi & Invernizzi, poi divenuta “Pozzi Strade”, nota azienda di edilizia stradale del territorio.

Dopo la scomparsa del fratello Alberto, a seguito dello scoppio di una mina, prese in carico anche l’attività di demolizioni con esplosivo, con lavori che segnarono, non senza controversie, la storia della Città; tra cui la demolizione del grande masso, caduto nel vallo con la frana del S. Martino nel ‘78, o la pericolosa eliminazione dello sperone incombente sull’abitato di Chiuso, dopo la frana nel ex cava Rovelli (nella quale furono necessari ben tre quintali di esplosivo).

La passione per ciclismo che, rimasta nel cuore, lo accompagnò per tutta la vita, lo vide organizzatore di gare di ciclocross negli anni settanta; fondatore, con un gruppo di appassionati, della società ciclistica “Pedale Lecchese”; collaborare con l’amico Vincenzo Torriani, storico patron del Giro, nella segnalazione e sicurezza del “Giro d’Italia”.

Visionario e idealista, avrebbe voluto, una volta, far concludere “il Giro” a Lecco, con l’arrivo in un velodromo costruito per l’occasione. Grande amante degli animali, sostenne per anni il neonato gruppo cinofilo lecchese.

Con più di mezzo secolo di attività dell’azienda, con la realizzazione di strade ritenute impossibili, con una vita “sopra le righe”, come solo quelle generazioni sapevano portare, piena di aneddoti (come quando si “sedette” su una mina, facendola poi scoppiare, per dimostrare la non pericolosità) se ne va un pezzo di storia della città.

Purtroppo negli ultimi anni una malattia degenerativa lo aveva allontanato dalla scena pubblica, ma chi lo ha conosciuto lo ricorda per il carattere vulcanico e impulsivo, per l’intraprendenza e l’audacia, per il suo stile genuino, ma soprattutto per il grande cuore e generosità, che ha sempre dimostrato nei tanti anni di attività.

Il funerale si svolgerà venerdì 24 Luglio alle ore 10.45 nella Basilica di San Nicolò.