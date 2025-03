Addio ad Antonella Goatin, artista e storica docente del Liceo Grassi

Nata a Milano, diplomata all’Accademia di Belle Arti di Brera, ha insegnato per tanti anni a Lecco

Ha esposto le sue opere in mostre collettive e personali, ricevendo riconoscimenti nazionali e internazionali

LECCO – La città di Lecco e il Liceo Scientifico G.B. Grassi piangono Antonella Goatin, storica professoressa di disegno e storia dell’arte, nonché apprezzata artista. Donna dal temperamento eclettico, è stata un’artista sensibile e geniale.

Nata a Milano, ha studiato a Brera dove ha frequentato il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti diplomandosi in Scenografia nel 1971; tra i suoi maestri De Amicis, Reggiani, Labò, Agazzi; eccelle per rigore nel disegno e abilità nella tecnica dell’acquerello. Era molto conosciuta e stimata a Lecco dove ha trasmesso la sua passione per l’arte a decine di ragazzi.

L’espressione artistica dei primi anni lega il rigore e le tecniche figurative apprese durante gli studi accademici con le influenze più nuove e diverse dell’arte contemporanea: lo testimoniano opere grafiche, sculture ottenute con scarti del mondo della produzione, dipinti figurativi di impronta surrealista, tempere nelle quali lo studio di aspetti della natura al microscopio elettronico si traducono in forme astratte: composizione e colore sono elementi fondamentali.

Antonella Goatin ha esposto le sue opere in mostre collettive e personali, ricevendo riconoscimenti nazionali e internazionali. Nel novembre del 2022, nella hall di Palazzo del Commercio, è stata protagonista della personale dal titolo “Momenti” dove ha esposto alcuni acrilici dipinti a partire dal 2003.

Antonella Goatin lascia il marito Enrico Cristofori, i figli Federico e Stefania con Stefano, gli affezionati nipoti Ettore e Lucilla. I funerali saranno celebrati lunedì 24 marzo alle ore 15.30 a Lecco nella chiesa parrocchiale di Acquate.