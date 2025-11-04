Addio al dottor Giovanni Achille, il cordoglio del Comune

Aveva 78 anni. Ex direttore in Asl, fu anche consigliere comunale

LECCO – Il Comune di Lecco esprime cordoglio per la scomparsa del dottor Giovanni Achille, già consigliere comunale dal mese di giugno del 1975 al mese di maggio del 1977 e dal mese di ottobre del 1979 al mese di giugno del 1983.

Achille è stato anche direttore del servizio di prevenzione sicurezza sul lavoro e del dipartimento di Prevenzione medica dell’ex Asl di Lecco, particolarmente attivo sul tema dell’amianto. Aveva 78 anni. Si è spento sabato 1 novembre, la salma riposerà al cimitero di Castello.

L’Amministrazione comunale ricorda con gratitudine il suo impegno civico ed esprime vicinanza alla sua famiglia.