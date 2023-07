Addio al farmacista Raffaelino Fornoni, da 50 anni punto di riferimento a Belledo

Il dottore era molto conosciuto e apprezzato a Lecco, si è spento all’età di 93 anni

Originario della Valle Seriana, nel 1972 vinse il concorso per aprire una nuova farmacia a Belledo che oggi è guidata dal figlio Giovanni

LECCO – “Era il 1972 quando mio padre vinse il concorso per aprire una nuova sede farmaceutica a Lecco, nel rione di Belledo, precisamente era la numero 11, allora il sindaco della città era Guido Puccio… Così nacque la Farmacia di Belledo, in via Tonio da Belledo, esattamente nella stessa sede dove è ancora oggi”.

E’ grande il dolore per la morte dello storico farmacista Raffaelino Fornoni, a ricordarlo è il figlio Giovanni, farmacista a sua volta e volto noto della politica lecchese con una lunga militanza nelle file del Partito Democratico di cui è stato anche segretario cittadino.

“Mio padre era bergamasco, di Ardesio in Valla Seriana. Prima di arrivare a Lecco nel 1972, faceva il farmacista a Villa d’Ogna, un piccolo centro vicino al suo paese di origine – racconta ancora il figlio -. A Lecco, e in particolare nel rione di Belledo, mio padre è sempre stata una persona molto apprezzata sia per le sue capacità professionali, sia per la sua grande disponibilità“.

Il dottor Raffaelino Fornoni era una persona molto conosciuta che non è mai venuta meno al suo ruolo di farmacista: “Per oltre 50 anni è stato un vero e proprio punto di riferimento per tutti i suoi clienti. Amava molto il suo lavoro, fino all’età di 90 anni ha continuato ad andare in farmacia. Ha smesso solo con l’arrivo del Covid, per ovvie ragioni di prudenza”.

Raffaelino Fornoni si è spento nella giornata di ieri, giovedì 27 luglio, all’età di 93 anni. A Belledo era un’istituzione, con la sua farmacia e la sua professionalità ha scritto un pezzo di storia del rione ed è stato un supporto per molte persone anche grazie all’aiuto della sua famiglia: tutti ricordano il sostegno prezioso in farmacia della moglie Augusta (scomparsa nel 2008), mentre il figlio Giovanni, oggi titolare dell’attività, dal 1993 era al fianco del padre.

I funerali saranno celebrati a Lecco, nella basilica di San Nicolò, sabato 29 luglio alle ore 9.45. La camera ardente è allestita nell’abitazione di via Volta, 1. Raffaelino Fornoni riposerà nel cimitero di Ardesio.