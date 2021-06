Lecchese d’adozione, originario di Monza, era uno degli ultimi reduci di El Alamein

Avrebbe compiuto 100 anni il prossimo settembre: “Una guida, amavamo definirlo il nostro mentore”

LECCO – “E’ stato il padre di tutti noi. Un uomo molto dolce, pacato, non faceva mai mancare i suoi consigli. Prima che con le parole, però, i suoi insegnamenti li dava attraverso l’esempio”. E’ grande il cordoglio per la morte di Carlo Murelli, Leone della Folgore di El Alamein, originario di Monza ma trasferitosi a Lecco sul finire degli Anni ’50.

Carlo Murelli, classe 1921, avrebbe compiuto 100 anni il prossimo settembre. A tracciarne il ricordo è l’amico paracadutista Maurizio Chierichetti, membro del collegio dei garanti dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (Anpdi): “Si è lanciato fino all’età di 65 anni, ma anche quando ha smesso ha sempre accompagnato gli allievi più giovani – racconta -. Persona molto disponibile per tutti noi è stato una guida, come amiamo dire era il nostro mentore“.

Leone della Folgore di El Alamein, 186mo Reggimento 17ma Compagnia, VI Battaglione, Presidente onorario dell’Anpdi e delle sezioni di Lecco e Monza. Era ospite di una casa di riposo nel lecchese con la moglie, di poco più giovane. Carlo Murelli era lucido, sempre di ottimo umore e sempre presente in aeroporto o nelle sezioni lombarde quando si trattava di incontrare gli allievi che ricevevano il brevetto di paracadutismo dopo il corso.

“E’ stata una figura molto preziosa per chi come me ha avuto la fortuna di averlo accanto – continua Chierichetti -. Ci ha insegnato l’obbedienza alle leggi dello Stato, a essere coerenti coi nostri ideali ma anche a fermarci quando le nostre convinzioni potevano ledere i diritti o disturbare la sensibilità di qualcuno. Nelle discussioni aveva una pacatezza tale da incutere molto rispetto. Quando gli chiedevano di comandare gli onori ai caduti lui era solito rendere onore ‘a tutti i caduti di tutte le guerre sotto ogni bandiera’. Anche quando raccontava della guerra e della prigionia nelle sue parole non c’era rancore, era solito dire ‘che la sorte li aveva messi contro ma in fondo erano tutti ragazzi di vent’anni'”.

I soci dell’Anpdi erano molto legati a Carlo Murelli, sovente ascoltavano racconti e aneddoti della battaglia di El Alamei e di quell’autunno 1942: “Il Progetto El Alamein lo aveva più volte portato nel deserto (l’ultima nel 2013, ndr), fino alla sua postazione di mitragliere, una postazione elevata a circa due metri da terra che lui aveva saputo descrivere nei minimi particolari – racconta Chierichetti che l’aveva accompagnato in Egitto più volte -. Carlo Murelli mancherà molto a tutti noi”.

“Ciao Carlo, riposa in pace tutta la sezione Anpdi Lecco ti porterà nel cuore” hanno scritto dalla sezione di Lecco dell’Anpi. Tra le altre cose è stato impegnato per lunghissimi anni con la CRI e l’AVIS prima a Monza e poi a Lecco. Tutti coloro che volessero porgere un saluto a Carlo Murelli possono recarsi presso la Casa Funeraria Galli in via Della Pergola, 55 a Lecco (fino alle 9 di sabato). Il funerale sarà celebrato sabato 5 giugno alle ore 10.45 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco.

Par. Carlo Murelli classe 1941