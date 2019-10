Addio “Manara”, morto l’ultimo minatore dei Resinelli

All’età di 92 anni è morto Andrea Negri, per tutti “Manara”

Con l’ultimo minatore dei Resinelli se ne va un pezzo di storia

LECCO – Per tutti era il “Manara”, il soprannome che affibbiarono alla sua famiglia dopo che il generale Luciano Manara, di passaggio a Lecco, fece una sosta vicino alla loro abitazione.

In tanti se lo ricordano girare in sella al suo motorino ai Piani Resinelli. Viveva in località Costadorna e non c’era giorno che non andasse ai Resinelli per qualche commissione o un saluto agli amici, con qualsiasi condizione meteo, estate e inverno.

Nel portafoglio custodiva gelosamente un pezzo di carta ingiallito, lì c’era la sua storia: “Ecco qui, 10 ottobre 1958, la Salbar, la società che aveva la concessione estrattiva, dopo tre anni di collaborazione mi licenziava e chiudeva definitivamente l’attività mineraria ai Resinelli. Mi offrirono un posto di lavoro simile, a Cortabbio, in Valsassina. Mi rifiutai perché non volevo abbandonare i Resinelli”, questo ciò che raccontava a chi lo conosceva.

Poi si diede da fare con qualche lavoretto e aiutò la moglie Vittoria Garganico, con la quale si era sposato nel 1956, che possedeva una licenza di trasporto di vino e una piccola locanda che divenne poi il rifugio Costadorna, chiuso ormai da parecchi anni proprio in seguito alla scomparsa della donna.

Il Manara ha sempre condotto una vita di duro lavoro, le giornate erano pesanti: sveglia alle quattro per mandare le mucche al pascolo, alle sei in miniera, fino alle due del pomeriggio, l’ora in cui si faceva saltare la dinamite per l’avanzamento, poi nuovamente sui pascoli, perché Andrea e i suoi tre colleghi, sprovvisti di respiratori, erano costretti ad aspettare l’indomani per far fuoriuscire i fumi dai tunnel della miniera.

Negli ultimi anni di vita aveva lasciato i Resinelli ed è stato ospite degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi dove questa mattina, martedì, sono stati celebrati i funerali. Andrea Negri ora riposa nel cimitero di Acquate.