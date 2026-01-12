Aggredisce e minaccia con un coltello un 57enne, paura sul treno tra Mandello e Lecco

Il preoccupante episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, domenica

Il giovane fermato sarebbe lo stesso che pochi giorni fa aveva aggredito un tassista

LECCO – Attimi di paura intorno alle ore 14 di ieri, domenica 12 gennaio, quando a bordo di un treno, tra le stazioni di Mandello e Lecco, un uomo è stato aggredito da un ragazzo che, a un certo punto, dalle parole sarebbe passato ai fatti, tirando fuori anche un coltello. Il giovane, fermato dalle forze dell’ordine una volta che il convoglio è giunto a Lecco, sarebbe risultato lo stesso che, pochi giorni fa, aveva aggredito un tassista proprio in piazza della stazione a Lecco.

Probabilmente per futili motivi, il giovane di origini nordafricane avrebbe cominciato a inveire contro un 57enne e sarebbe scoppiato un violento litigio poi sfociato in un aggressione da parte dello straniero armato di coltello. Subito sono state chiamate le forze dell’ordine che, all’arrivo del treno in stazione, hanno fermato l’aggressore.

Il 57enne è stato visitato dai sanitari ma, fortunatamente, non avrebbe avuto bisogno del ricovero in ospedale, sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e l’automedica da Lecco. Una situazione che, dopo i recenti episodi di violenza, ha aumentato ancor di più la paura e la preoccupazione tra i cittadini.