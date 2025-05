Aggressione in centro Lecco, 118 e Carabinieri sul posto

L’episodio è avvenuto poco prima delle 13 in zona Piazza Affari

LECCO – Aggressione in pieno centro a Lecco in zona piazza Affari nella tarda mattinata di oggi, verso le 12:50. Un uomo sarebbe rimasto coinvolto in un’aggressione dai contorni ancora poco chiari. Secondo le prime informazioni diffuse dal servizio di emergenza Soreu dei Laghi, l’evento sarebbe stato classificato come “violento” e potrebbe essere stato utilizzato un oggetto tagliente.

La dinamica esatta dell’accaduto non è ancora nota. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del comando provinciale di Lecco con due auto.

L’allarme è scattato pochi minuti prima dell’una, con l’arrivo sul posto delle forze dell’ordine, di un’utomedica e un’ambulanza. La persona ferita è stata soccorsa sul posto quindi trasportata all’ospedale in codice giallo. Grande l’apprensione tra i passanti e i lavoratori della zona.

Maggiori informazioni non appena possibile.