Aggressione in centro, Prefetto e comune valutano l’adozione del Daspo urbano

Riunione in Prefettura dopo la rissa in piazza XX Settembre

Intensificare i controlli e misure per aumentare la sicurezza

LECCO – Un’attenta disamina della situazione della sicurezza pubblica nella città di Lecco all’indomani della grave aggressione verificatasi nel centro cittadino nella tarda serata di mercoledì.

E’ quanto discusso ieri, giovedì, nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Lecco Michele Formiglio, a cui hanno partecipato i responsabili provinciali delle Forze di polizia, il sindaco di Lecco, il Comandante della Polizia Stradale, il Comandante della Polizia Ferroviaria e il Comandante della Polizia Locale di Lecco.

“Il Comitato ha approfondito le problematiche emerse in relazione all’episodio verificatosi in piazza XX Settembre ad opera di soggetti senza fissa dimora, refrattari a qualsiasi forma di intervento volto all’accoglienza e all’inserimento sociale” hanno spiegato dalla Prefettura.

Il Prefetto, esprimendo forte condanna nei confronti del violento episodio, ha messo in luce la necessità di intensificare i controlli da parte delle Forze dell’Ordine e adottare misure in grado di incidere positivamente sulla tutela della sicurezza urbana attraverso il ricorso allo strumento del Daspo urbano previsto dall’articolo 9 del decreto di sicurezza che prevede la possibilità, rimessa ai regolamenti comunali, di inserire le aree urbane teatro di fatti simili tra i siti dove può essere prescritto il divieto di stazionamento. In particolare, l’inosservanza del Daspo urbano prevede una specifica sanzione

penale.

“Il Prefetto ha quindi chiesto al sindaco di valutare, nell’ambito delle proprie competenze, la possibilità di intraprendere tale iniziativa per incidere sul fenomeno delinquenziale in questione, dando piena attuazione alle citate previsioni di legge, che esprimono il senso di una forte e comune volontà di elevare la cornice di sicurezza nel centro cittadino”.

Il sindaco di Lecco Virginio Brivio, ribadito il consolidato impegno dell’amministrazione comunale nella gestione sociale delle marginalità, ha manifestato ampia disponibilità ad adottare tutte le ulteriori misure necessarie per contenere i fenomeni che compromettono la sicurezza ed il decoro urbano.