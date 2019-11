Albero pericolante, Vigili del Fuoco al lavoro in via Nava

Messa in sicurezza la zona dove incombeva la pianta

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, domenica 24 novembre, per un albero pericolante in via Pietro Nava. La pianta era posta in un parcheggio nei pressi di un condominio prima dell’incrocio con via Sirtori. Fortunatamente non si registra nessun danno a persone o cose, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a tagliarla e a mettere in sicurezza la zona.