Allagamenti e strade chiuse in città: i danni del temporale sul Lecchese

Il temporale sta colpendo tutta la provincia

In città i primi danni e allagamenti

LECCO – I nuvoloni neri hanno coperto il cielo, poi vento forte, pioggia e grandine. Come ci si aspettava dalle previsioni meteo, il temporale si è abbattuto sul Lecchese, questa mattina domenica.

La buriana che sta imperversando su tutta la provincia, ha iniziato verso mezzogiorno a scaricare prima su Valmadrera, per poi spostarsi sopra Lecco e successivamente sul calolziese.

Le richieste d’intervento per arginare i danni dell’acqua iniziano già ad arrivare ai vigili del fuoco.

I danni e i disagi provocati dal temporale:

La ss36 è chiusa fra Lecco e Ballabio in entrambe le direzioni per l’allagamento della galleria Valsassina al chilometro 1. Per chi scende dalla Valsassina c’è l’obbligo di percorrere la vecchia Lecco-Ballabio, sulla provinciale 62. Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell’ordine per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Inaccessibile alle auto il tunnel della ss36, all’altezza dell’ospedale Manzoni di Lecco. I tecnici di Anas sono già al lavoro per ripristinare la viabilità.

Allagata la strada sottostante il ponte di corso Carlo Alberto.

Allagamenti anche all’ingresso della statale 36 da via della Pergola.

A Laorca, in piazza della chiesa scorre un fiume di fango e detriti.

Mentre a Rancio è allagato il piazzale nei pressi del cimitero, dove sono stati danneggiati anche i cipressi.

Una squadra dei vigili del fuoco è impegnata lungo viale Tonale, per dei controlli alla palazzina della Telecom.

Seguono aggiornamenti.

LA GALLERIA FOTOGRAFICA: