Allagamenti in Statale 36: code verso Milano a partire da Lissone

MONZA – A causa delle forti piogge nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 5 settembre, si stanno verificando alcuni allagamenti lungo la Statale 36. Particolarmente critica la zona del sottopasso di Monza a causa della presenza di una grande quantità di acqua. Si segnala traffico bloccato e code verso Milano a partire dall’altezza di Lissone. Problemi segnalati anche in Tangenziale Nord.

Per quanto riguarda la città di Lecco, come al solito, si è formata una grossa pozza d’acqua nell’Attraversamento, in direzione Sondrio, all’altezza dell’ultima uscita per Lecco. Lo svincolo è comunque aperto, sul posto presente il personale Anas. In questo caso, al momento, non si segnalano particolari criticità alla circolazione stradale.